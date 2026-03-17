Nuovo appuntamento all’Olbia Community Hub, che ospita domani dalle 16 alle 18 un incontro dedicato al tema “Archetipo Dea Madre, xilografia e arte tessile”, con la partecipazione dell’artista Irene Piccinnu e della curatrice d’arte Daniela Cittadini.

L’evento rappresenta un’occasione per avvicinarsi ai linguaggi dell’arte contemporanea e riflettere su uno dei simboli più profondi della cultura mediterranea e sarda: l’archetipo della Dea Madre, figura che attraversa storia, spiritualità e pratiche artistiche.

L’iniziativa, aperta al pubblico, si inserisce all’interno del corso di formazione “Materia Madre: donne dell’arte contemporanea in Sardegna”, ideato per approfondire il contributo delle artiste contemporanee nella scena culturale isolana. Il corso si articola in 10 incontri per un totale di 20 ore, e propone un viaggio tra storia dell’arte, sperimentazione artistica e laboratori pratici, con l’obiettivo di creare un dialogo diretto tra pubblico, artisti e processi creativi.

Attraverso incontri teorici e momenti laboratoriali, i partecipanti esplorano tecniche e linguaggi diversi – dall’illustrazione all’acquerello, dalla xilografia al collage, fino alla pittura e alla scultura – affrontando temi come la memoria identitaria, il rapporto tra arte e natura e la presenza del simbolico nell’arte contemporanea.

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