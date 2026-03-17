A Olbia l'incontro “Archetipo Dea Madre, xilografia e arte tessile”All'evento parteciperanno l’artista Irene Piccinnu e la curatrice d’arte Daniela Cittadini
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuovo appuntamento all’Olbia Community Hub, che ospita domani dalle 16 alle 18 un incontro dedicato al tema “Archetipo Dea Madre, xilografia e arte tessile”, con la partecipazione dell’artista Irene Piccinnu e della curatrice d’arte Daniela Cittadini.
L’evento rappresenta un’occasione per avvicinarsi ai linguaggi dell’arte contemporanea e riflettere su uno dei simboli più profondi della cultura mediterranea e sarda: l’archetipo della Dea Madre, figura che attraversa storia, spiritualità e pratiche artistiche.
L’iniziativa, aperta al pubblico, si inserisce all’interno del corso di formazione “Materia Madre: donne dell’arte contemporanea in Sardegna”, ideato per approfondire il contributo delle artiste contemporanee nella scena culturale isolana. Il corso si articola in 10 incontri per un totale di 20 ore, e propone un viaggio tra storia dell’arte, sperimentazione artistica e laboratori pratici, con l’obiettivo di creare un dialogo diretto tra pubblico, artisti e processi creativi.
Attraverso incontri teorici e momenti laboratoriali, i partecipanti esplorano tecniche e linguaggi diversi – dall’illustrazione all’acquerello, dalla xilografia al collage, fino alla pittura e alla scultura – affrontando temi come la memoria identitaria, il rapporto tra arte e natura e la presenza del simbolico nell’arte contemporanea.