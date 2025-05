Taglio del nastro di un maxi parcheggio nel centro storico: questa mattina, il sindaco, Settimo Nizzi, ha inaugurato 120 posti auto in una zona strategica per sopperire alla penuria di stalli nel cuore della città.

Nell'area situata alla radice del viale Isola Bianca, il nuovo parcheggio, vietato a camper e camion, consente la sosta gratuita ma a tempo: massimo 24 ore consecutive, l'ingresso e l'uscita sono videosorvegliati da un sistema di telecamere (e di guardiania) che identifica la targa delle macchine.

«Sebbene il nostro obiettivo è azzerare l'uso delle auto nel centro storico e sulla linea di costa, il nuovo parcheggio va incontro alle esigenze di garantire aree di sosta in una città che cresce», ha detto il sindaco, aggiungendo che i nuovi stalli sostituiscono quelli soppressi al Molo Brin dove è in progetto un parcheggio interrato per cinquecento posti auto.

