Incendio nella notte a Olbia. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22.30 in via Bazzoni Sircana, in un parcheggio pubblico, dove un suv è stato divorato dalle fiamme.

Nonostante il rapido intervento della squadra, con il supporto della botte, i danni al veicolo sono ingenti.

Sulle cause del rogo sono in fase gli accertamenti da parte della Polizia di Stato presente sul posto. Non si segnalano feriti e danni ad altri veicoli.

