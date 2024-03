Successo per l’iniziativa organizzata da Donatorinati, l’associazione donatori volontari della Polizia di Stato, presente in Sardegna dal 2021. In collaborazione con l’Avis regionale, presente con una sua autoemoteca, la raccolta di sangue “Una goccia in più” ha fruttato ben 15 sacche coinvolgendo agenti della Polizia di frontiera e diversi altri donatori che hanno accolto il richiamo.

La giornata, svoltasi presso l’Aviazione Generale dell’aeroporto “Costa Smeralda”, ha sottolineato l’impegno della Polizia di Stato al servizio della comunità. «Per la Polizia di Stato è un modo diverso di stare insieme alla gente ma altrettanto importante perché rappresenta un atto d’amore verso gli altri – ricorda Daniele Rocchi, agente, vicepresidente della sezione sarda dell’Associazione Donatorinati – la raccolta è andata molo bene grazie alla sensibilità del dirigente della Polizia di Frontiera di Olbia, Cristian Puddu, e del presidente regionale dell’Avis, Vincenzo Dore, entrambi presenti alla raccolta. La donazione è un gesto estremamente importante che salva la vita e in Sardegna, colpita da talassemia, la sensibilizzazione a questo tema è quanto mai urgente. Proseguiremo con le iniziative in altre zone dell’Isola, nei prossimi mesi e durante l’estate».

All’iniziativa erano presenti il presidente regionale di Donatorinati, Roberto Pietrosanti e il direttore di Eccelsa Aviation, Francesco Cossu.

