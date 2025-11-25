Ennesimo grave fatto di sangue nel centro storico di Olbia, un uomo di 35 anni è stato accoltellato e colpito diverse volte alla testa con una bottiglia. La vittima è stata raggiunta da due fendenti all’addome e due alle braccia.

La feroce aggressione si è verificata nel cuore della città gallurese, in piazza del Mercato, già teatro di violenze e regolamenti di conti collegati allo spaccio di droga.

La vittima è stata circondata da diverse persone, prima picchiata e poi accoltellata. Per l’uomo, di nazionalità marocchina, si è reso necessario il trasferimento nell’ospedale Giovanni Paolo II, dove è stato ricoverato. La pm Milena Aucone conduce le indagini sul tentato omicidio, affidate al personale del Commissariato di Olbia. Stando a indiscrezioni, sarebbero state denunciate due persone e una terza trattenuta in Commissariato, con l’accusa di avere organizzato una spedizione punitiva per il controllo di una zona abitualmente utilizzata dagli spacciatori.

