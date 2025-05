La segnalazione è arrivata nel pomeriggio di venerdì: sospetta presenza di numerosi giovani in un albergo del centro di Olbia. I carabinieri della locale sezione operativa hanno così fatto accesso nella struttura, avviando l'operazione che ha portato all'arresto di due giovani ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Una volta entrati nell'hotel, i militari hanno avvertito un forte odore di marijuana in prossimità della stanza prenotata dai due giovani. Hanno quindi atteso nel corridoio che uno di loro lasciasse la camera, ma non è stato necessario: è arrivato un altro ragazzo, amico dei due arrestati, che ha provato a entrare. Approfittando dell'apertura della porta, i carabinieri sono entrati all'interno e hanno eseguito una perquisizione: all'interno erano presenti oltre 1,6 kg di marijuana, 4 grammi di cocaina, sostanza da taglio, bilancini elettronici di precisione, vario materiale utile al confezionamento della droga e 700 euro in contanti.

Per i due giovani è scattato l'arresto, con la misura degli arresti domiciliari. Oggi, dopo l'udienza di convalida, il Gip del tribunale di Tempio ha applicato nei loro confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

(Unioneonline/r.sp.)

