Il Questore di Sassari ha sospeso la licenza a un bar del centro storico di Olbia, usato come base per lo spaccio di droga.

Stamani i carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps).

Abituale ritrovo dei pregiudicati, il locale è finito nel mirino dei controlli. La sera dello scorso 8 aprile i militari hanno colto in flagranza un uomo che, all’ingresso del bar, cedeva hashish a un acquirente. I successivi accertamenti hanno poi portato al ritrovamento, all’interno del locale, di cocaina e materiale per il confezionamento.

Tutti elementi che hanno portato a ritenere che il locale fosse una base per l’attività di spaccio e spinto i carabinieri a richiedere il provvedimento di chiusura dell’esercizio pubblico per 15 giorni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata