È stato preso e affidato alle cure del 118 l’uomo che, da ieri mattina, si era barricato nella propria abitazione di via Agrigento, nel quartiere Zona Bandinu a Olbia, minacciando di compiere un gesto estremo. Sul posto sono intervenute le unità operative di primo intervento della Polizia di Stato, che è riuscita a fare irruzione nell’appartamento e a bloccare l’uomo in sicurezza, evitando il peggio.

L’uomo era già in cura per problemi psichici e nelle ore precedenti aveva rifiutato più volte l’intervento dei medici e l’attuazione del trattamento sanitario obbligatorio, chiudendosi in casa e impedendo a chiunque di avvicinarsi.

Durante l’intera operazione, l’area è stata presidiata dai Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, che hanno messo in sicurezza la zona e mantenuto il controllo del tratto di strada interessato fino alla conclusione dell’intervento.

