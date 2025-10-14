Dalla mattina di ieri un uomo si è barricato all'interno della sua abitazione in via Agrigento a Olbia, minacciando di compiere un gesto estremo. In cura per alcuni problemi psichici, ha rifiutato più volte l'intervento dei medici e il trattamento sanitario obbligatorio, chiudendosi in casa e non facendo avvicinare nessuno.

Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale che stanno presidiando da 24 ore l'intero tratto di strada nel quartiere di Zona Bandinu. L'area è stata delimitata e presidiata dagli agenti della Polizia di Stato che stanno cercando di riportare l'uomo alla ragione.

Solo i parenti e qualche amico sono riusciti a scambiare alcune parole con l'uomo che continua però a restare chiuso all'interno della casa, al primo piano di una villetta monofamiliare. La preoccupazione è che possa compiere un gesto estremo contro se stesso o altri.

