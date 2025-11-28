Al via l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, con momento culminante il concerto di Achille Lauro a Capodanno; in mezzo, e successivamente, numerosi eventi natalizi, ben 37, ricchi di spunti culturali, artigianali ed enogastronomici che raccontano il territorio attraverso ciò che offre di meglio in ogni stagione, per far vivere a residenti, turisti e visitatori “un’esperienza autentica e serena, generando al contempo nuove opportunità per gli operatori commerciali”.La rassegna Natale nei Borghi, in particolare, scrive l’Amministrazione comunale, è “espressione della partecipazione delle associazioni che desiderano animare ogni angolo del vasto territorio di Arzachena, portando l’atmosfera del Natale a Baja Sardinia, Porto Cervo, Abbiadori, Cannigione, Monticanaglia e Liscia di Vacca”.

Nel calendario Magie di Natale, tra gli appuntamenti spiccano, tra gli altri: il Christmas Day a Cannigione il 14 dicembre; il concerto del tenore Francesco Demuro all’Ama Auditorium il 16 dicembre; l’apertura del villaggio e della casa di Babbo Natale in piazza Risorgimento il 18 dicembre, con spazi interamente dedicati ai più piccoli, concepiti come luoghi di incontro e magia; l’inaugurazione del villaggio di Natale a Porto Cervo il 10 dicembre, con mercatino, musica e degustazioni; il concerto dei Ricchi e Poveri il 27 dicembre a Porto Cervo. Momento clou, il concerto di Capodanno con Achille Lauro il 31 dicembre, preceduto da una serata con le band locali il 30 dicembre nel centro storico. “Magie di Natale è una rassegna pensata per coinvolgere l'intera comunità, valorizzare il centro storico e le frazioni, e posizionare la città come una destinazione attrattiva anche nei mesi invernali”, afferma l’Amministrazione comunale.

