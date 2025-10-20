Servivano alcolici a minori all’interno di un locale del centro storico: a finire nel mirino dei carabinieri è stato un bar della movida olbiese, sanzionato dopo un controllo effettuato lo scorso fine settimana.

L’operazione rientra in un più ampio servizio di prevenzione e vigilanza predisposto dal reparto territoriale dei carabinieri di Olbia, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative, soprattutto quelle legate alla somministrazione di bevande alcoliche e tutelare la salute dei più giovani.

Durante l’attività, i militari hanno sorpreso diversi minorenni mentre consumavano alcol all’interno del locale.

Gli accertamenti hanno poi confermato che le bevande erano state loro servite direttamente dagli addetti del bar. Per il titolare dell’esercizio è scattata una sanzione amministrativa.

Nel corso della serata sono state identificate numerose persone. In alcuni casi isolati, i carabinieri hanno dovuto affrontare atteggiamenti ostili da parte di cittadini che si sono inizialmente rifiutati di fornire un documento d’identità durante i controlli.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata