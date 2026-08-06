È stato assolto dall’accusa di spaccio di cocaina, con la formula più ampia. Antonello Corsi, 64 anni, di Nuoro, notissimo a Olbia e in Costa Smeralda per la sua attività di pr, lo aveva detto da subito che non c’entrava nulla con il chilo e mezzo di coca trovata in una casa di Olbia. Corsi, difeso dal penalista Giuseppe Mocci, aveva spiegato di essere ospite del proprietario della casa, uno chef (uscito dalla vicenda con un abbreviato) e di non sapere nulla della droga. I giudici del Tribunale di Tempio lo hanno assolto con la formula più ampia, per non avere commesso il fatto. Le indagini risalgono al 2022 e vennero condotte a Olbia e in altre località della Gallura.

Il dato di un certo interesse, indicato nel capo di imputazione, è che nella casa dove dormiva Corsi vennero trovati anche “fogli relativi alla contabilità dello spaccio”. Si parla di un elenco di presunte cessioni con l’indicazione di dati che avrebbero portato all’apertura di ulteriori filoni di indagine, rivelando anche i clienti “vip” del presunto spaccio. Una vicenda che, però, ha dimostrato l’avvocato Giuseppe Mocci, non coinvolge Corsi. Ora il penalista attende i prossimi sviluppi del caso per una eventuale richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione. Corsi ha trascorso diversi mesi in carcere e poi un lungo periodo ai domiciliari.

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