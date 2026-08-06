Domani, venerdì 7 agosto, il Chiostro dei Padri Scolopi di Tempio Pausania ospiterà la 31ª edizione di “Calici di Stelle”, uno degli appuntamenti estivi più attesi dedicati al vino, alle eccellenze della Gallura e alla cultura enogastronomica.

Ideata dal Movimento Turismo del Vino e considerata tra le manifestazioni più prestigiose dell’enoturismo italiano, l’iniziativa vede Tempio Pausania protagonista fin dalla prima edizione. La città rinnova così il proprio legame con un evento capace di promuovere il patrimonio vitivinicolo, le produzioni di qualità e le tradizioni del territorio gallurese. La serata, organizzata da ONAV Gallura in collaborazione con il Comune di Tempio Pausania, prenderà il via alle 20. Gli Assaggiatori-Sommelier ONAV accompagneranno residenti e visitatori lungo un percorso di degustazione pensato per far conoscere le caratteristiche e le peculiarità delle migliori etichette locali.

Saranno tredici le cantine partecipanti: Tenute Pische, Cantina Gallura, Tenute Tondini, Siddura, Buniccu, Pulchiana, Li Seddi, Muscazega, Costadoria, Depperu, Li Duni, Azienda Bodà e Cantina Tani. Un’occasione per incontrare direttamente i produttori, approfondire la conoscenza dei vini e scoprire la varietà della produzione gallurese. A completare l’atmosfera della manifestazione sarà la musica dal vivo del gruppo Acoustic Pollution.

© Riproduzione riservata