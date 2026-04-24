Aveva presentato diverse denunce perché si ritiene vittima di una situazione che sta compromettendo la sua attività commerciale ed è stata la causa di una marea di guai.

Un ristoratore di Olbia, 33 anni, avrebbe protestato con troppa veemenza, passando dalla parte del torto, per gli schiamazzi e la musica ad alto volume vicino al suo locale.

L’uomo ha probabilmente perso la testa quando ha visto anche le recensioni negative di suoi clienti che sostengono di non avere vissuto una bella esperienza a causa del caos vicino al ristorante. Prima è stato denunciato per le richieste insistenti (stalking) rivolte alle persone ritenute responsabili del problema degli schiamazzi, quindi gli è stata notificata la misura del divieto di avvicinamento alle vittime dei “pressanti” richiami.

Non basta, il ristoratore, stando a una nuova segnalazione indirizzata ai pm, ha violato la misura ed è stato arrestato. Oggi è stato interrogato in presenza del suo difensore, Abele Cherchi, e ora rischia di finire ai domiciliari.

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