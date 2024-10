Nuovo parco urbano, con annessi impianti sportivi e percorsi ciclopedonali, inclusivo e multifunzionale: è il nuovo progetto di riqualificazione della città, approvato ieri dalla Giunta, per restituire alla comunità un'area da tempo alla mercé di camperisti abusivi e interessata dall'abbandono selvaggio dei rifiuti.

In piazzale Costante Girardengo, nella zona tra l'aeroporto e Olbia mare, sorgerà uno spazio verde e sicuro, recintato, videosorvegliato e ben illuminato, sostenibile, realizzato con materiali ecocompatibili, e piantumato con specie autoctone per favorire la biodiversità.

All'interno, un pump track per gli amanti di biciclette e monopattini e uno skatepark con standard tecnici che consentano l’organizzazione di eventi sportivi agonistici e di rilievo internazionale. “L’amministrazione mette in campo tutte le azioni necessarie per fronteggiare l'abbandono dei rifiuti e creare spazi sempre più fruibili dai cittadini: contrastare il degrado in modo efficace significa impedire l'uso improprio delle aree urbane attraverso una riqualificazione che restituisca sicurezza e decoro", ha detto il sindaco, Settimo Nizzi.

