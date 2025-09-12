Il tenente colonnello Andrea Longo ha assunto il comando del Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia, da oggi subentra al capitano Carlo Lazzari. Longo, trentotto anni, originario di Viterbo, ha ricoperto incarichi nella Tenenza di Poggibonsi, nella Compagnia di Capua e nel Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Terni. Da ultimo ha lavorato nello staff dello Stato Maggiore delle Fiamme Gialle (Sezione Frodi Uscite Comunitarie). Il capitano Carlo Lazzari, dopo otto anni di intenso lavoro in Gallura, è stato destinato a ricoprire l’incarico di comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Nuoro. Lazzari ha diretto numerose e complesse indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Tempio, nel settore della spesa pubblica, in materia valutaria e di contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Il passaggio di consegne è avvenuto a Olbia, alla presenza del comandante provinciale, il colonnello Marco Sebastiani.

