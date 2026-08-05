Torna Bologna, debutta Madrid e, a Natale, si aggiunge Napoli: si intensificano i voli invernali in partenza dal Costa Smeralda, offerti dal vettore spagnolo low cost Volotea. Sei le tratte che decolleranno d'inverno dall'aeroporto di Olbia, aumentando del 75 per cento la disponibilità dei posti in vendita rispetto a quelli offerti nello stesso periodo della scorsa stagione.

Oltre Barcellona e Parigi, la compagnia aerea che collega le piccole e medie città europee, quest'inverno fa volare anche la rotta per Madrid. Tra le novità invernali domestiche, il decollo dell'aereo per Napoli durante le festività natalizie e il ritorno del collegamento con Bologna, che si sommano a quelli già operati verso Venezia, Verona e Torino.

“L'estensione dell'operatività della base di Volotea alla stagione invernale rappresenta un passaggio strategico per lo sviluppo degli scali del nord Sardegna e si fonda su una collaborazione ultradecennale col vettore: il rafforzamento nei mesi invernali risponde alle esigenze di mobilità dei residenti e migliora l'accessibilità del territorio durante tutto l'anno, con un contributo rilevante all'economia locale, assumendo anche particolare valore nell'ambito dei patti sulla destagionalizzazione sottoscritti, di recente, insieme a Comuni, Camera di commercio e Confcommercio del territorio”, ha commentato l'amministratore delegato della società che gestisce lo scalo olbiese Geasar, Silvio Pippobello. “La scelta di mantenere la base di Olbia operativa tutto l'anno è per garantire collegamenti stabili dal nord della Sardegna quando a viaggiare sono soprattutto i suoi residenti”, ha aggiunto l'International market director di Volotea, Valeria Rebasti.

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