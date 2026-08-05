È stato trasferito nel carcere di Sassari il giovane sudanese di 23 anni arrestato ieri per aver accoltellato un uomo nordafricano di 38 anni in via Vittorio Veneto, a Olbia. L’accusa di cui dovrà rispondere davanti all’autorità giudiziaria è quella di tentato omicidio.

Secondo la ricostruzione investigativa, al culmine di un alterco scaturito per futili motivi, l'indagato avrebbe colpito il 38enne con tre fendenti alla schiena e al costato. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso presso l'Ospedale di Olbia, dove si trova tuttora ricoverata.

Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.

Le immediate indagini, condotte dai militari della Sezione Operativa del NORM con il supporto della Stazione Carabinieri Olbia Centro, hanno consentito di identificare e rintracciare in poche ore il presunto aggressore, di ricostruire il quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento di fermo e di sequestrare il coltello utilizzato nel corso dell'aggressione.

Negli ultimi giorni, nella stessa zona di OIbia i militari hanno tratto in arresto diverse persone per reati in materia di sostanze stupefacenti e l'attività di polizia svolta ha altresì consentito all'Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza di Sassari di adottare un provvedimento di sospensione della licenza, ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

(Unioneonline)

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