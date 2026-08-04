Nuova area pedonale a Olbia: nel centro storico sarà istituita una zona interdetta al transito e alla sosta delle macchine. Con una delibera firmata oggi, la giunta comunale ha approvato una modifica dell'utilizzo del tratto di strada che costeggia la basilica di San Simplicio, attualmente usato come parcheggio.

In attesa di riqualificare gli spazi intorno alla chiesa con la realizzazione di nuovi marciapiedi a beneficio dei pedoni, l'area compresa tra via Fausto Noce e via San Simplicio diventerà completamente pedonale e l'attraversamento che collega la strada al sagrato della parrocchia sarà spostato su via Armando Diaz.

Inoltre, l'amministrazione comunale ha messo ordine tra le regole che disciplinano gli ingressi nella Ztl: per le vie che diventano zone a traffico limitato d'estate è stato uniformato il periodo di attivazione, che va da maggio a ottobre.

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