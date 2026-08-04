Due vite salvate in meno di un anno, due interventi compiuti con coraggio, lucidità e profondo senso del dovere. Protagonista è Agostino Spanu, assistente bagnante che da anni presta servizio sulle spiagge di La Maddalena, garantendo la sicurezza di cittadini e visitatori.

Nell’agosto 2025 riuscì a strappare all’annegamento un bambino di nazionalità belga, intervenendo con prontezza in una situazione di estremo pericolo. Nel luglio di quest’anno ha affrontato invece condizioni meteomarine particolarmente avverse per soccorrere una donna italiana di 66 anni, trascinata al largo dalla forte corrente di tramontana e ormai impossibilitata a rientrare a riva. Spanu è riuscito a raggiungerla e a portarla in salvo, esponendo anche sé stesso a un concreto pericolo.

Sono questi due episodi, espressione di un impegno quotidiano ben più ampio, alla base dell’Encomio Civile conferito dall’Amministrazione comunale. Nella motivazione firmata dal sindaco Fabio Lai, Spanu viene indicato come esempio di «elevato senso del dovere, straordinaria professionalità e autentico spirito di solidarietà». «In entrambe le circostanze – sottolinea il sindaco – il Signor Spanu ha dimostrato eccezionale coraggio, lucidità e altissimo senso di responsabilità», anteponendo la salvaguardia della vita altrui alla propria incolumità.

Il primo cittadino evidenzia inoltre che «il suo esempio rappresenta i più alti valori del servizio alla comunità, rendendo onore alla Città di La Maddalena». Con il conferimento dell’Encomio Civile, il Comune esprime dunque la propria «profonda gratitudine» per uno straordinario impegno civico, capace di trasformare il servizio quotidiano in un gesto concreto di umanità, responsabilità e coraggio.

© Riproduzione riservata