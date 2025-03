Fine del civismo, i consiglieri comunali dem di Olbia costituiscono il gruppo unico del Partito democratico in Consiglio comunale e, dopo dodici anni, tornano a muoversi uniti per vincere la prossima sfida elettorale, affilando le armi in Aula, pronti a un’opposizione che riporti nell'assemblea civica discussione, dibattito e la loro visione progressista e smentisca la narrazione di un modello di città imposto da oltre vent'anni di centrodestra (con una parentesi dal 2011 al 2016). Oggi, in conferenza stampa, i sei consiglieri comunali del PD, alla presenza del presidente regionale del partito e vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, e del segretario cittadino, Pietro Spano, hanno annunciato la nuova fase politica della compagine.

«Oggi è un giorno di festa per il Pd olbiese, gallurese e anche regionale vista la centralità della città nel panorama sardo: il Partito Democratico è ora maturo per governare Olbia e ci prepariamo alle prossime elezioni comunali, previste tra due anni: dopo aver vinto in Regione, a Sassari, Cagliari e Alghero puntiamo sull'imminente tornata di Nuoro e poi su Olbia, dove metteremo cuore e testa per la conquista della città», ha detto Meloni. Soddisfazione anche per il segretario cittadino che non lesina critiche all'operato della maggioranza: «Siamo fieri del raggiungimento del gruppo unico in Consiglio comunale e lo siamo perché abbiamo un obiettivo comune: fuoriuscire dal paradigma di Olbia come città perfetta e di smentire quelle che sono solo annunciazioni da parte della maggioranza che vive di atti amministrativi relativi al passato remoto».

Per la segretaria provinciale e consigliera comunale, Mariangela Marchio, «era urgente costituire il gruppo unico per lanciare un segnale di unità, la nostra visione progressista, con attenzione ai giovani, alle fasce più fragili e non rappresentate». «L'unità del gruppo mancava da dodici anni ed è arrivato il momento di fare opposizione con ancora più forza per contestare l'idea di sviluppo della città che ci viene proposta da vent'anni di centrodestra: abbiamo una grande responsabilità in questa città dove è vietato dissentire e dove si pensa all'interesse di pochi a scapito di quello collettivo», ha detto la capogruppo Russu. «Il gruppo unico - ha precisato Gianluca Corda - è necessario per avere una maggiore forza in Consiglio comunale, diventato ormai un mero ratificatore di atti blindati portati in Aula senza discussione». Per la collega Maddalena Corda, la città è governata a colpi di ordinanze e per Antonio Loriga, il tipo di città che vuole il PD è quella che mette al centro i cittadini. Assente alla conferenza per sopraggiunti impegni, il consigliere e amministratore della provincia Gallura, Rino Piccinnu.

