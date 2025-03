Impegno, dedizione e il sorriso sempre acceso: Mariella Preiata, olbiese, 47 anni, è la volontaria di Komen Italia nominata “Ambasciatrice in Rosa 2025” per l’impegno profuso nel progetto che Komen Italia e il Mater Olbia Hospital hanno avviato nel 2021 nel Nord Sardegna.

«Sono onorata di avere ricevuto questo premio e lo condivido con tutte le volontarie Komen della Sardegna fortemente unite per lo stesso benefico scopo. Lo dedico a tutte le donne in rosa, vere protagoniste instancabili piene di riscatto per la vita, a mia mamma, mia sorella, la mia famiglia», ha scritto con parole emozionate sul suo profilo social, «attraverso cui ho imparato che le pagine del libro della nostra vita sono fatte anche di fogli stropicciati e che solo l’amore e l’altruismo può distenderli, permettendoci di scriverci ancora».

Komen Italia è un’organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno: tiene alta l’attenzione sul tema dei tumori del seno e più in generale della salute femminile, promuove in modo concreto la prevenzione nelle sue diverse forme, sostiene le donne che vivono l’esperienza del tumore, potenzia la ricerca e le opportunità di cura. Nel nord dell’Isola dal 2021, Mater Olbia Hospital e Komen Italia collaborano al progetto “Mater&Komen” che, con grande concretezza, realizza opportunità di salute e prevenzione, con visite gratuite e iniziative di raccolta fondi.

«L’approccio a Komen è stato fortuito. Ho una storia familiare di malattia ma ciò che mi ha ancora più convinto a diventare volontaria è stato l’entusiasmo e la passione che ho percepito in chi mi parlava della missione e dell’importanza di divulgare la prevenzione – racconta Mariella -. Ringrazio Cristina Senes, membro del Consiglio Direttivo di Komen Italia e referente territoriale per i progetti dell’associazione in Sardegna, che mi ha sapientemente guidato e coinvolto direttamente per mettere a disposizione la mia professione per le attività di grafica utili alle diverse iniziative».

E aggiunge: «Donare il tuo tempo libero ti fa sentire bene, sai di aver dato un sorriso a chi ha paura ad affrontare la visita o semplicemente condiviso un link per prendere un appuntamento». La cerimonia di nomina nella Sala della Lupa di Montecitorio, è iniziata con il saluto e l’apprezzamento del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, a Riccardo Masetti e a Daniela Terribile, rispettivamente fondatore e presidente di Komen Italia, per l’impegno continuativo dell’associazione nell’azione di contrasto ai tumori al seno.

Laura Mattarella, insieme alla madrina di Komen Italia Rosanna Banfi, ha premiato gli Ambasciatori in Rosa 2025, protagonisti attivi nei rispettivi ambiti di competenza, nella diffusione e nel supporto dei progetti dell’associazione a favore della salute femminile. La premiazione ha, inoltre, dato inizio alle attività di avvicinamento alla 26ma edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, in programma a Roma dall’8 all’11 maggio al Circo Massimo.

