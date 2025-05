Una giovane donna, in stato di gravidanza, si è sentita male mentre si trovava a bordo del traghetto Tommy della Moby, ieri sera nel porto di Olbia in partenza per Civitavecchia, e la gestazione si è interrotta.

L’allarme è arrivato verso le 22.30. La giovane, di 26 anni, era in viaggio con la famiglia: ha iniziato a sentirsi male poco prima della partenza della nave, dal molo dello scalo Isola Bianca. È scattata la richiesta di aiuto, prima del personale di bordo e a seguire si è richiesto l’intervento del 118, che ha portato la donna con l’ambulanza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Le condizioni di salute della donna sono comunque buone. Per diverse ore la partenza del traghetto è stata ritardata, fino al via libera dato dall'autorità giudiziaria. Sul posto anche gli agenti della polizia di frontiera, i vigili del fuoco e gli uomini della Guardia costiera.

