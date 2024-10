È l'ennesima automobile che viene distrutta dalle fiamme a Olbia.

Un'utilitaria che si trovava parcheggiata all'interno di un cortile privato in via Ungheria è andata completamente distrutta da un incendio divampato intorno a mezzanotte.

La squadra dei vigili del fuoco, immediatamente allertata, è riuscita a domare il rogo ed evitare che si propagasse anche all'abitazione vicina, ma non ha potuto limitare i danni al mezzo.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Olbia che stanno lavorando per accertare le cause dell'incendio, con ogni probabilità di natura dolosa. Si lavora per trovare tracce che possano confermare questa ipotesi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata