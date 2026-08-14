Accessi contingentati a Liscia Ruja, rinomata spiaggia di Arzachena, nelle giornate ad alto rischio incendi. Le limitazioni scatteranno automaticamente ogni volta che il bollettino della Protezione civile regionale classificherà il territorio di Arzachena, inserito nella Zona V, con pericolosità alta e Codice Arancione. Lo prevede un’ordinanza dirigenziale che punta a garantire la sicurezza nella località durante le giornate più critiche.

A rendere necessario il provvedimento è soprattutto la particolare conformazione di Liscia Ruja, raggiungibile attraverso un’unica viabilità utilizzata sia per l’ingresso sia per il deflusso. Un numero eccessivo di auto, in caso di incendio, potrebbe infatti congestionare la strada e creare difficoltà anche agli eventuali mezzi impegnati nelle operazioni di emergenza.

Con il Codice Arancione potranno accedere lungo la strada comunale al massimo 300 veicoli: 290 per la generalità degli utenti e 10 riservati alle persone con disabilità munite di regolare contrassegno. Una volta raggiunto il tetto dei 290 mezzi ordinari, gli ingressi saranno bloccati, salvo i posti ancora disponibili nella quota riservata ai pass di persone con disabilità. Le restrizioni non riguarderanno mezzi di soccorso, forze dell’ordine, Protezione civile e servizi pubblici essenziali.

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