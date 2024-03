Non si ferma l’escalation di raid incendiari a Olbia. Ieri notte un’altra auto è stata data alle fiamme, in via Gennargentu. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che il rogo distruggesse anche le altre auto parcheggiate vicine.

Carabinieri e Polizia indagano per quella che in città è la 13esima macchina bruciata nel giro di appena due mesi. Nel mirino sono finiti imprenditori, commercianti, operatori balneari, ma anche studenti e una pensionata.

I cittadini chiedono risposte immediate, come è stato spiegato ieri in un vertice alla prefetta di Sassari, Grazia La Fauci. La Gallura, motore economico della Sardegna, è ormai fanalino di coda se si parla di sicurezza e ordine pubblico. «È necessario razionalizzare le risorse che abbiamo, sappiamo che saranno rafforzati i presidi della Polizia di Stato. Saranno pianificati nuovi controlli», ha risposto La Fauci.

