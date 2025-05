Al via, dal 13 maggio e fino al 18, Sa Festa manna de Mesu maju: presentato, questa mattina nella Basilica di San Simplicio a Olbia, il programma degli eventi per festeggiare il santo patrono della città e della Gallura. Confermati gli appuntamenti liturgici che si aprono con il raduno delle bandiere ex voto e il triduo dedicato al Santo Patrono, scanditi dalla celebrazione quotidiana della messa, e culminano con le cerimonie nel giorno del martirio: il 15 maggio è aperto dal suono della Diana per le vie della città alle prime luci dell'alba, seguita dalla messa solenne pontificale, alle 11:30 nel sagrato della Basilica, presieduta dal vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari, (in diretta su Videolina) e si chiude con la processione che percorre le strade in cui si è compiuto il martirio di Simplicio.

Tra gli eventi, sul palco del parco urbano Fausto Noce, il cantautore romano Fabrizio Moro, i Tazenda con Alberto Bertoli, la serata di cabaret con il sindaco di Scraffingiu, Alessandro Pili, e lo spettacolo Isola in festa di Giuliano Marongiu. Attesi la tradizionale Sagra delle cozze, offerta dal Comitato dei festeggiamenti, e il Palio della stella in cui i Comuni della Gallura si contendono il gonfalone di San Simplicio da custodire in municipio.

