La cooperativa "Villa Chiara", con sede ad Olbia, basata sul volontariato e legata all'associazione regionale Oftal (trasporto ammalati a Lourdes), che gestisce la struttura che ospita disabili giovani e con problemi di mobilità, provenienti da tutte le parti dell'isola, ha ottenuto un contributo dalla Fondazione di Sardegna per l'acquisto di cinque letti elettrici motorizzati multifunzione che costituiscono un importante apporto all'azione degli addetti e per i disabili.

È il risultato importante, ottenuto grazie alla partecipazione della cooperativa nel dicembre dello scorso anno, ad un bando indetto proprio dalla Fondazione Sardegna, per la concessione di un contributo a fondo perduto destinato al settore del volontariato, filantropia e beneficenza per il 2024. I cinque letti elettrici multifunzione sono stati installati nella struttura Villa Chiara.

Letti che rappresentano un importante supporto per i ragazzi con problemi di mobilità, ma anche agli assistenti, compresi i volontari, facilitando l'operazione quale la messa a letto, l'alzata e il posizionamento in posizione semieretta, per facilitare soprattutto il consumo dei pasti, quindi per agevolare i movimenti in autonomia durante il trasferimento delle carrozzine al letto e viceversa. Ogni letto è dotato di un apposito e pratico telecomando, che permette un utilizzo autonomo delle varie funzioni.

I ragazzi ospiti e l'intero staff di Villa Chiara manifestano il loro ringraziamento per il prezioso contributo della Fondazione Sardegna.

