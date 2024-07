Incontro istituzionale, questa mattina, tra il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, e il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

Al centro del confronto, ospitato all'aviazione generale dell'aeroporto Costa Smeralda, le opportunità di sviluppo produttivo ed economico per la Gallura: da quelle offerte dal distretto della nautica a quelle date dalla (ri)nascita del polo manutentivo destinato ai jet privati, che decollerà a settembre, fino a quelle da stimolare per la destagionalizzazione del turismo.

«Abbiamo colto l'occasione per un confronto fattivo e concreto per capire come si possa contribuire alla crescita di quest'area così significativa per l'intera Sardegna», ha detto Urso che ha annunciato un confronto a stretto giro anche con la presidente della Regione, Alessandra Todde, per mettere a punto una strategia comune per il progresso dell'Isola.

Tra i temi sul tavolo, il caro tariffe aeree, questione calda dell'estate sarda: «Abbiamo già dato più poteri alle authority competenti perché procedano a una ricognizione delle condizioni che hanno creato questa difformità di mercato», ha affermato il ministro.

