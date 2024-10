L'Istituto tecnico superiore Turismo & attività culturali Sardegna (ITS Tac Academy), scuola regionale post diploma, arricchisce l'offerta formativa: a novembre a Olbia, parte il corso Progettista di percorsi enogastronomici per preparare figure professionali altamente specializzate per il settore turistico ed enogastronomico, contribuendo a valorizzare i prodotti tipici e la cultura enogastronomica del territorio.

Presentato oggi al Museo del vino di Berchidda, il corso di durata biennale (gratuito) ha l'obiettivo di sviluppare nuove competenze per sostenere il comparto turistico sardo e prevede un programma articolato tra lezioni teoriche, attività di laboratorio ed esperienze dirette nelle aziende del territorio e offre la possibilità di ottenere borse di studio per i corsisti fuori sede incoraggiando la partecipazione di studenti provenienti da tutta l'isola. «Siamo entusiasti di lanciare questo corso in una regione come la Sardegna, ricca di potenzialità: il nostro obiettivo è formare professionisti capaci di valorizzare il patrimonio enogastronomico locale e rispondere alla crescente domanda di esperienze turistiche autentiche», ha detto la presidente di ITS Tac Academy, Sabrina Serra.

«La figura del progettista di percorsi enogastronomici si colloca nella filiera del turismo enogastronomico ed enologico: serve orientare l'offerta ai gusti e alle preferenze di un mercato del turismo che richiede un prodotto in grado di introdurre il visitatore nella storia e nella vita delle comunità sarde, oltre i mesi estivi», ha aggiunto il sindaco di Berchidda e membro del comitato tecnico-scientifico di ITS, Andrea Nieddu, che ha ospitato la presentazione del nuovo corso di studi alla presenza, anche, del direttore di ITS, Ottavio Sanna.

