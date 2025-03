Nuovo progetto del Comune di Olbia per incentivare la mobilità sostenibile e attiva.

Da oggi e fino all’1 settembre prossimo, l'amministrazione comunale mette in palio un buono, valido sul trasporto pubblico urbano, nei parcheggi a pagamento e per il servizio di bike sharing, a chi percorre almeno venti tragitti a piedi, in bicicletta o sui mezzi pubblici.

Tramite un’app, sarà possibile registrare i tragitti effettuati, contare i chilometri percorsi, calcolare la CO2 risparmiata e accumulare punti per il premio punto.

«Attraverso il progetto Incentivazione degli spostamenti sostenibili, i cittadini avranno l'opportunità di contribuire attivamente a migliorare la qualità della vita in città e dell'ambiente: si tratta di un progetto innovativo che rende ogni scelta sostenibile anche un vantaggio grazie ai premi messi in palio», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi.

