Si arricchisce l'offerta dei corsi universitari in città, con l'inaugurazione di quello in Ingegneria navale offerto dall'università di Cagliari e quello in Infermieristica erogato dall'ateneo di Sassari, e l'amministrazione comunale cerca nuovi immobili per ampliare gli spazi a disposizione degli studenti.

Stamattina, la Giunta ha approvato una delibera per candidare il Comune a ottenere un finanziamento regionale per acquisire l'edificio adiacente alla sede amministrativa del Consorzio universitario UniOlbia, nel cuore della città, dove sarà ospitata anche la biblioteca universitaria intitolata a don Raimondo Satta, in fase di realizzazione.

Stando ai numeri diffusi da UniOlbia, ai due nuovi corsi di laurea sono iscritte matricole provenienti da ventinove Comuni di tutte le province dell'Isola, compresi due fuori dalla Sardegna.

«Grazie alla sinergia istituzionale, il progetto dell'università diffusa, sostenuto economicamente dalla Regione, sta prendendo sempre più piede e Olbia dimostra un’attrattiva crescente come città universitaria», dice UniOlbia.

© Riproduzione riservata