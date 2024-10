Saltata la scorsa edizione per mancanza di spazi, gli Amici del carnevale olbiese giocano di largo anticipo per non dover rinunciare anche quest'anno a far sfilare i carri allegorici per le vie della città.

Dalle pagine social lanciano un appello a istituzioni, imprenditori e cittadini: «Siamo alla ricerca di un capannone che possa ospitare attività e preparativi e il vostro supporto è fondamentale per la riuscita di questo evento tanto atteso, momento di gioia e di condivisione per tutta la comunità».

L'associazione cerca uno «spazio adeguato dove poter lavorare in sicurezza e serenità: uniti possiamo rendere il carnevale 2025 un evento indimenticabile per tutta Olbia».

Il programma del Carnevale 2024 era stato organizzato per i più piccoli, escludendo la sfilata delle macchine di cartapesta per l'impossibilità dei mastri carrai di lavorare alla loro lunga e laboriosa realizzazione, compresi costumi e coreografie per i balli di gruppo.

