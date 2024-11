Il personale della Polizia locale di Olbia è intervenuto per un incendio scoppiato nel pomeriggio in via Beato Angelico.

L’autista di un furgone, mentre era in marcia, si è accorto del fumo che iniziava a uscire dalla parte anteriore del mezzo.

Quasi subito dal motore sono uscite delle fiammate e il furgone ha preso fuoco. L’autista è uscito dall’abitacolo prima che venisse invaso dal fumo e dalle fiamme.

Gli agenti, coordinati dal comandante Giovanni Mannoni, hanno prestato i primi soccorsi (la persona che era al volante del mezzo non ha avuto bisogno di cure) e messo in sicurezza l’area. L’incendio è stato spento subito, i danni al veicolo sono ingenti. Le cause sono in via di accertamento.

