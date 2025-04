È l’inventore di un’imbarcazione che ha fatto la storia della nautica olbiese, il gozzo planante. Tonino Fundoni, 80 anni, questa notte ha subito danni per svariati milioni di euro, un incendio ha completamente distrutto il suo cantiere nautico a Rudalza, frazione nel territorio di Porto Rotondo.

Il capannone distrutto dall'incendio a Rudalza (foto Busia)

Per il disastroso rogo l’ipotesi che si fa strada col passare delle ore è quella che potrebbe essere stato doloso: le fiamme hanno cancellato tutto. Sono andati a fuoco uno yacht di una ventina di metri che, a quanto pare, era pronto per la consegna, gommoni, barche in vetroresina e diversi mezzi che si trovavano all’esterno del cantiere, camion e gru.

Furgoni distrutti dall'incendio a Rudalza (foto Busia)

Distrutti anche tutti i macchinari e il materiale che si trovava nel cantiere. Tonino Fundoni ha raggiunto la sua azienda stamattina per una prima verifica sul posto. La struttura portante del capannone del cantiere ha ceduto, l’incendio ha provocato danni irrimediabili.

Il cantiere distrutto dall'incendio a Rudalza (foto Busia)

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia e della Stazione di Porto Rotondo.

© Riproduzione riservata