Un grosso incendio si è sviluppato stanotte a Olbia, in località Rudalza/Porto Rotondo, in un noto cantiere nautico. L'allarme è arrivato alla sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari attorno alle 2.15, con l'immediato intervento di due squadre di Olbia, una di Arzachena e un aereo.

Vigili del fuoco in azione per spegnere l'incendio in un cantiere nautico a Rudalza/Porto Rotondo

Le fiamme sono divampate sia all'interno sia all'esterno della struttura. I danni sono ingenti: completamente distrutti uno yacht di circa 20 metri, diversi gommoni di piccole e medie dimensioni, un camion gru e un furgone. La struttura del capannone è totalmente inagibile ed è collassata per il calore.

Sul posto a coordinare le varie squadre il funzionario di guardia in stretto contatto con il comandante provinciale Antonio Giordano. Non si esclude un mal funzionamento dell’impianto elettrico del cantiere navale, ma sono in corso le verifiche.

(Unioneonline/r.sp.)

