Gli studenti della scuola media “A.Diaz” a scuola di noir con lo scrittore Piergiorgio Pulixi. Il progetto didattico, coordinato dal prof. Walter Mura, ha visto diverse classi dell’Istituto trascorrere una mattina “letteraria” in compagnia dell’affermato scrittore e dell’opera “Il mistero dei bambini d’ombra”, il suo primo romanzo per ragazzi. Le classi, che in precedenza ne avevano affrontato la lettura, hanno poi dialogato con Pulixi circa la trama e i generi del libro– un intreccio di mistero, fantasy e avventura – ma anche del mestiere di scrittore, mostrando grande attenzione e curiosità. “Il progetto intende, attraverso l’incontro degli alunni con gli autori, motivare gli studenti e proporre un’immagine viva e dinamica del libro, dell’atto dello scrivere e favorire l’attività della lettura come momento di fruizione libera e piacevole – spiega Mura, che ha guidato circa 200 studenti nei loro interventi - Gli spunti di riflessione sono stati tanti e sono stati arricchiti da una galleria di immagini, disegni e video realizzati e ispirati al libro e da alcuni intermezzi musicali”. In conclusione tante le foto di rito e gli autografi concessi, a suggellare l’incontro. In serata lo scrittore si è recato a Padru per presentare il libro “La donna nel pozzo”, ospiti l’artista Valentina Baltolu e il musicista Marino Derosas.

