In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, il cimitero Su Lizzu di Olbia ospita una cerimonia laica per commemorare le vittime della pandemia.

Martedì prossimo, alle 16:30 nella sala del commiato, si svolgerà un momento di raccoglimento seguito da una visita guidata al tempio crematorio. "Una cerimonia di commemorazione e ricordo - ha detto la responsabile del sistema cimiteriale di Olbia Asco, Caterina Sotgia - che siamo contenti di poter ospitare nella nostra struttura e che si inserisce nelle attività concrete del cimitero gentile", battezzato così due anni fa nell'ambito dell'iniziativa che ha riconosciuto Olbia Comune gentile.

“Si tratta di un appuntamento lodevole durante il quale i nostri concittadini potranno ricordare, in un'occasione dedicata, i propri cari scomparsi a causa della pandemia", ha continuato l'assessora ai Servizi Sociali, Simonetta Lai. "Il servizio di cremazione spesso è accompagnato da pregiudizi e disinformazione e la volontà di aprire le porte del crematorio alla cittadinanza mira a dare risposte nel segno della trasparenza facendo vedere come si svolge l'attività e spiegando le caratteristiche del servizio", ha concluso il presidente di Altair Funeral, Michele Marinello.

© Riproduzione riservata