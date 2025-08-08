È mistero su un cadavere scoperto all’interno di un’imbarcazione ormeggiata nella Marina di Portisco, in territorio di Olbia: la vittima, secondo le prime informazioni,  è un ventunenne. 

Sul posto sono presenti polizia di Stato e vigili del fuoco. 

In corso il sopralluogo degli specialisti della Scientifica. 

- Notizia in aggiornamento –  

