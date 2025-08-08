il giallo
Olbia, cadavere di un giovane in barca a Portisco: è misteroSul posto polizia, Scientifica e vigili del fuoco
È mistero su un cadavere scoperto all’interno di un’imbarcazione ormeggiata nella Marina di Portisco, in territorio di Olbia: la vittima, secondo le prime informazioni, è un ventunenne.
Sul posto sono presenti polizia di Stato e vigili del fuoco.
In corso il sopralluogo degli specialisti della Scientifica.
- Notizia in aggiornamento –
