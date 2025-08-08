Esalazioni killer in barca: così è morto il ventunenne a PortiscoForse provenienti dal wc chimico. Il corpo del giovane era stato trovato privo di vita questa mattina in porto
Potrebbero essere state le esalazioni fuoriuscite dal wc chimico o dalle batterie a uccidere il giovane di 21 anni trovato senza vita questa mattina su di un motoscafo di 17 metri ormeggiato nella banchina numero 7 della Marina di Portisco, alle porte della Costa Smeralda, nel comune di Olbia.
Sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti giunti sul luogo al momento del ritrovamento del cadavere.
A portare avanti le indagini sono gli agenti della polizia di stato e della sezione scientifica, con i vigili del fuoco del nucleo batteriologico chiamati a verificare ulteriormente quanto è accaduto a bordo dell'imbarcazione.
Al lavoro c’è anche la Guardia costiera.