Potrebbero essere  state le esalazioni fuoriuscite dal wc chimico o dalle batterie a uccidere  il giovane di 21 anni trovato senza vita questa mattina su di un motoscafo di 17 metri ormeggiato nella banchina numero 7  della Marina di Portisco, alle porte della Costa Smeralda, nel comune di Olbia.

Sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti giunti sul luogo al momento del ritrovamento del cadavere.

Il motoscafo in porto (Foto: Silvia Orrù)
Il motoscafo in porto (Foto: Silvia Orrù)
Il motoscafo in porto

A portare avanti le indagini sono gli agenti della polizia di stato e della sezione scientifica, con i vigili del fuoco del nucleo batteriologico chiamati a verificare ulteriormente quanto è accaduto a bordo dell'imbarcazione.

Al lavoro c’è anche la Guardia costiera. 

© Riproduzione riservata