Specie protetta e rarissima in Italia, a Olbia negli stagni del Padrongianus è stato avvistato un esemplare di cicogna nera. Pochissime le coppie censite nelle paludi e nelle praterie umide italiane, non più di venti, l'uccello migratore è specie nidificante di recente immigrazione, con il primo caso accertato in Piemonte nel 1994 e colonizzazioni successive, con pochi individui, in Calabria, Basilicata, Lazio e Campania.

Residente in Sud Africa e in parte della Spagna, probabilmente di passaggio a Olbia per raggiungere i quartieri di svernamento, nei trentatré ettari del parco fluviale cittadino, la cicogna nera convive con fenicotteri e aironi bianchi maggiori, specie, questa, tipicamente africana, stanziale nella Penisola solo da una ventina di anni.

La presenza della ciconia nigra in Sardegna, legata a habitat incontaminati, è segnalata raramente e il primo avvistamento nel capoluogo gallurese risale a novembre scorso, l'ultimo qualche giorno fa.

