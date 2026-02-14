Sono ripresi questa mattina, col netto miglioramento delle condizioni del mare, i collegamenti marittimi tra la Sardegna e la Corsica, dopo l’interruzione di tre giorni dovuta alle particolarmente avverse condizioni meteo marine di burrasca con raffiche, che hanno interessato tutta la Sardegna, e in particolare le Bocche di Bonifacio, con raffiche fino a 60 nodi.

Questa mattina alle 7:30 il Bunifazziu della Moby, ha staccato regolarmente gli ormeggi dal porto di Santa Teresa Gallura alla volta di quello di Bonifacio, ed è previsto che i collegamenti procedano regolarmente con le successive corse delle ore 11:00 - 15:30 – 19:00; (partenze previste da Bonifacio ore 9:00 - 12:30 – 17:00 – 20:30).

Un periodo piuttosto difficile questo, per quanto riguarda i collegamenti tra le due isole dirimpettaie, interrotti ultimamente per il maltempo e per una settimana all’inizio del mese per alcuni guasti.

Il traffico nelle Bocche di Bonifacio è monitorato e controllato dal Centro VTS di Guardia Vecchia, a La Maddalena e dalla stazione francese di Capo Pertusato.

