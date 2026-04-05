Olbia, auto in fiamme a un distributore di benzinaIl rogo questo pomeriggio in via Vittorio Veneto
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Auto in fiamme presso un distributore di benzina a Olbia.
L’incendio è scoppiato oggi nel primo pomeriggio, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino.
All’arrivo dei pompieri il veicolo, che si trovava presso un distributore di carburante in via Vittorio Veneto, era avvolto dalle fiamme nella parte anteriore. I Vigili del fuoco hanno circoscritto e domato il rogo, mettendo in sicurezza l’area ed evitando che le fiamme danneggiassero altre auto e il distributore.
Non si registrano feriti.
(Unioneonline)