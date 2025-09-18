Una domenica di sport, inclusione e solidarietà nella spiaggia di Lido del Sole. Domenica 21 settembre, dalle 9 alle 12, l’appuntamento è allo stabilimento balneare attrezzato e accessibile, ASD My Sportabilità, dove, in collaborazione con l’istruttore Alex Indragoli, si svolgerà una pagaiata solidale. L’evento, aperto a tutte e tutti, sarà l’occasione per permettere a persone con disabilità di solcare il mare in totale sicurezza condividendo l’esperienza con canoisti esperti, volontari, amici e famiglie nella consueta atmosfera partecipativa che l’attività del fondatore Mario Petrone offre da anni. “Sarà una mattina nel segno dell’inclusione, dell’integrazione e della socializzazione, obiettivi che questa nostra associazione porta avanti con orgoglio, e anche dal punto di vista istituzionale, da otto anni. Ringraziamo il Comune di Olbia e il Comune di Berchidda, attraverso i loro assessorati ai servizi sociali e all’istruzione, per il costante supporto a queste attività che danno la possibilità a tutti di avvicinarsi al mondo dello sport – prosegue Petrone - e un ringraziamento speciale anche alla Fondazione di Sardegna che sempre ci sostiene. Siamo felici di aver portato a termine gli obiettivi stagionali, l’attività continua nel restante dei mesi, augurandoci che sempre più persone si possano avvicinare per vederci all’opera”. Questa giornata, che vuole farsi veicolo per un messaggio di pace, rappresenta pienamente lo spirito dell’ ASD My Sportabilità di Olbia, che da sempre lavora per costruire spazi inclusivi, dove sport e tempo libero sono strumenti di incontro, crescita e cittadinanza attiva.

