Olbia vola alla 58esima riunione annuale della Banca asiatica di sviluppo, istituzione finanziaria internazionale che promuove la crescita economica e sociale nei paesi dell'Asia e del Pacifico. Ospitata per la prima volta in Italia, a Milano dal 4 al 7 maggio, il meeting della Adb ha ospitato il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, intervenuto in un panel all'interno della sessione tematica sui cambiamenti climatici e sui progetti sostenibili. Presenti i ministri dei 69 Paesi membri della Asian Development Bank, tra cui il ministro italiano dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, e il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, Nizzi ha portato sul tavolo dei lavori il piano di mitigazione del rischio idrogeologico di Olbia.

Nel seminario Soluzioni per la protezione dell'acqua dall'Italia all'Asia, moderato dal direttore generale di Technital Spa, Filippo Bolzonello, in rassegna tre progetti sulla gestione sostenibile delle risorse idriche. Tra questi, quello per la prevenzione delle inondazioni a Olbia, redatto dal direttore tecnico della Technital, Simone Venturini. Definito il più grande progetto italiano del genere, il Piano per mettere in sicurezza Olbia è stato portato all'attenzione mondiale per essere una soluzione sostenibile che, salvaguardando la città dalla furia dell'acqua, tiene conto dei principi dell'economia circolare con il riutilizzo dei materiali di scavo e di risulta dai lavori per la sua realizzazione.

