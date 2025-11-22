Natalisola 2025 chiama a raccolta tutte le attività commerciali dell’arcipelago. In vista del ricco calendario di eventi natalizi, l’Amministrazione comunale invita ristoranti, pizzerie, hotel, B&B e negozi a segnalare la propria apertura durante le festività, così da creare un elenco aggiornato delle strutture operative e garantire ai visitatori un’accoglienza completa.

Un invito necessario: con la fine dell’estate molte attività hanno abbassato le serrande e si vuole evitare che gli ospiti in arrivo per le feste trovino un paese semi-chiuso.

Per aderire è sufficiente inviare una mail a natalisola.lamaddalena@gmail.com indicando nome dell’attività, tipologia e date di apertura entro il 26 novembre. L’inserimento nell’elenco ufficiale, pubblicato su www.natalisola.it, è gratuito.

A sostenere l’iniziativa, un programma che trasformerà La Maddalena in un palcoscenico diffuso per tutto dicembre. Diciannove eventi, con un investimento complessivo di circa mezzo milione di euro, animeranno piazze e spazi coperti. Tra i momenti più attesi spicca il concerto del 29 dicembre del rapper genovese Alfa, idolo under 30, con cui l’assessore Stefania Terrazzoni e il consigliere delegato Fabio Falchi puntano a replicare il successo dello scorso anno, quando sul palco arrivò Anna Pepe.

Per il pubblico più maturo, la notte di San Silvestro risuonerà con la voce inconfondibile di Fausto Leali. Non mancheranno gli spettacoli delle Donatella’s (13 dicembre), il Festival del Mare (26), il Festival Maddalenino (20) e gli appuntamenti comici con Luca Tramatzu (6) e Alessandro Pili (30). Confermata anche la tradizione con la banda San Domenico Savio e la coralità inclusiva di “Insieme per il domani”.

Grande attenzione ai più piccoli: laboratori, giochi, il Quizzone di Natale, una serata cinema e il viaggio al Polo Nord accompagneranno l’attesa delle feste fino all’arrivo della Befana. A completare il pacchetto natalizio, sconti sui traghetti e possibili corse notturne aggiuntive per facilitare l’afflusso del pubblico agli eventi principali.

