Non solo le star di Capodanno. Ad Olbia dall’8 dicembre al 7 gennaio un ricco programma di eventi natalizi animerà le piazze e le vie del Centro Storico. Dedicato soprattutto ai bambini, il cartellone si concentrerà su spettacoli di arte di strada, parate, laboratori ludici e, naturalmente, sulle visite a Babbo Natale nella grande casa in allestimento in Piazza Regina Margherita.

L’inaugurazione, l’8 dicembre, alle 10.00, con la parata di mascotte che salirà lungo il Corso fino a raggiungere il villaggio fiabesco. Il 5, il 12 e il 19 dicembre i laboratori su iscrizione presso la Biblioteca Simpliciana mentre dal 16 al 24 si terranno i laboratori degli Elfi, a cura dell’Associazione Sas Janas, che si terranno nel Vicolo della Refezione.

Sabato 9 dicembre intermezzo musicale con i concerti delle studentesse e studenti del Liceo Musicale, Piazza della Biblioteca e Piazza Regina Margherita mentre domenica 10 si anima anche il lungomare con il Christmas Village di gonfiabili a cura di Ies Eventi. Lo stesso giorno parte il primo degli spettacoli teatrali di strada, dalle 17:00, con la Compagnia Theatre en Vol. Pomeriggio ricco quello di venerdì 15: dalle 17 lo Spiralight and Fire Show, spettacolo di fuoco e luci led di Gionata Fuer Frei, il Premio Letterario Città di Olbia in Biblioteca e alle ore 19.30 il Coro Tell Thee Gospel nella Chiesa di San Paolo. L’ormai consueta invasione di Babbi Natale su sup è attesa sabato 16 dicembre, a partire dalle 16.30 sul Lungomare Cossiga.

Domenica 17, al Museo Archeologico, la prima volta di Carla Baffi e della compagnia Barbariciridicoli con il monologo “Carla o dell’Essere Se Stessei”; nel pomeriggio anche Happyness, spettacolo tragicomico con clown e giocoleria di Maimè Circo Teatro, in Piazza Regina Margherita. Dal 20 al 22 dicembre ancora parate per le principali vie del Centro ma soprattutto l’arrivo di Babbo Natale nelle frazioni di San Pantaleo, Berchiddeddu e Murta Maria; il 22 l’atteso ritorno della commedia “Sas Bighinas”.

L’antivigilia di Natale, sabato 23, sarà animata dal Treno Clown, 4 tappe guidate dal capotreno Maurizio Giordo con spettacoli di artisti di strada e vedrà il debutto della Barca di Babbo Natale, escursione nel Golfo di Olbia, a cura dell’Associazione Insula Felix ( con partenza dal Molo Brin) disponibile anche il 4 e il 5 gennaio. Le attività riprendono nel pomeriggio di Santo Stefano con i giochi della tradizione per promuovere e valorizzare i giochi di strada mentre il 28, nella Chiesa di San Michele Arcangelo, andrà in scena “Mai più sogni spezzati” artisti sardi per l’Ail, nel ricordo del musicista Francesco Pilu. Sabato 30 dicembre, lunedì 1° Gennaio e martedì 2 gli spettacoli di strada degli artisti Street Duo, Compagnia Parapluie e Banda Storta Circus.

Il programma si conclude con la tradizionale discesa della Befana dei Vigili del fuoco e lo spettacolo “Che fine ha fatto la Befana?”, danza area su parete verticale della Compagnia Materia Viva; domenica 7 gennaio il concerto Gospel Movin’on Up, scalinata dello Scolastico. “Tante le giornate intense per le nostre famiglie e bambini – ha detto la assessora alla Cultura Sabrina Serra – e un invito vivere queste festività nel nostro Centro Storico. Tutti i laboratori saranno attenti al riciclo e all’ambiente inseriti in un progetto educativo dove i ragazzi delle superiori, dei Licei Artistico e Musicale, svolgeranno le ore di alternanza scuola/lavoro”. Alla presentazione anche la presidente dell’Associazione “Mediterrarte”, Sara Catasta, incaricata del cartellone degli spettacoli di strada che ha sottolineato lo spessore artistico delle Compagnie in arrivo. “Festeggiamo il Natale con spensieratezza – ha detto la presidente della Commissione Cultura, Simonetta Padre – ma senza dimenticare quanti bambini in questo momento soffrono la tragicità della guerra”.

