A Budoni tutto pronto per l’evento “A tutta birra” la fiera espositiva di alcuni dei migliori birrifici della Sardegna. Organizzato dagli Assessorati al Turismo e al Commercio, con la collaborazione di Budoni Welcome e la Pro Loco locale, la manifestazione si svolgerà sabato 28 ottobre dalle 17.00 fino alle 2.00 del mattino per una grande festa in Piazza Giubileo con cibo e tanta musica. La formula è quella del “drink & food” tipica di questo genere di eventi ma con la particolarità che le proposte culinarie saranno interamente a cura dei locali commerciali di Budoni. Ristoranti e bar del posto hanno studiato ad hoc diverse proposte di street food per accompagnare i boccali spillati dagli 8 birrifici isolani tra i più apprezzati e conosciuti.

Gli stand delle eccellenze artigianali del settore brassicolo sardo saranno accanto alle aree adibite alle degustazioni di cibo dei commercianti budonesi e al grande gazebo con 300 posti a sedere installato dall’amministrazione comunale. Una grande festa di paese a suon di musica rock con le band che si avvicenderanno sul palco di Piazza Giubileo; i Riff/Raff, i Timbers and Farmers, i The out e i The musical box faranno ballare ospiti e budonesi fino a tarda notte per la prima edizione di un evento che si candida a diventare un appuntamento fisso nel calendario dei prossimi anni.

«“A tutta birra” è un logo tutto nostro, un evento nuovo che speriamo di ripetere in futuro – ha spiegato il sindaco, Antonio Addis – perché abbiamo visto che le manifestazioni enogastronomiche riscuotono un grande successo». Una kermesse volutamente fissata fuori stagione perché pensata per la gente del posto e i lavoratori stagionali dopo le fatiche estive. «Abbiamo voluto donare un’occasione di svago ai ragazzi che lavorano tutta la stagione e che non possono godere degli eventi principali perché impegnati – ha aggiunto il primo cittadino – e poi è anche un modo per ritrovarci tutti prima della corposa programmazione natalizia. Inoltre crea un certo movimento in un periodo dove, a causa dell’incertezza del meteo autunnale, in genere programmiamo poco dal punto di vista dell’intrattenimento». L’appuntamento è per sabato 28 alle 17.00 in Piazza Giubileo per una serata "A tutta birra".

