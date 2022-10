Incidente stradale sulla Statale 125, Orientale Sarda, tra Palau e Arzachena.

Una moto, per cause in corso di accertamento, è finita contro un furgone.

Ferito un centauro di 55 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale di Olbia con l’elisoccorso partito da Alghero e inviato dalla Centrale operativa del 118 di Sassari.

I medici del 118, intervenuti sul posto per le prime cure, sospettano un trauma al femore e alla mano.

Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia Stradale, allertata da alcuni conducenti che si trovavano in zona al momento dello schianto.

