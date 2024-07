«Per favore, abbiamo bisogno del vostro aiuto». Inizia così l’appello scritto dal Regno Unito da Cristina Pittalis: suo figlio Michael è scomparso da ieri da Luogosanto. E lei si affida a un appello, in attesa di tornare in Sardegna, affinché chiunque ne abbia la possibilità possa dare una mano a ritrovare il giovane.

«Ieri, sabato 13 luglio, alle ore 17/18 si è spogliato di tutto ed è scomparso», spiega la donna. Michael è alto 170 centimetri, moro, capelli lunghi, rasati ai lati: «È in stato confusionale, molto dimagrito dalle foto. Madre lingua Inglese, ma parla benissimo l'Italiano», aggiunge la madre.

«Io vivo in Inghilterra e sto organizzando per arrivare in Sardegna al più presto, ma ho bisogno di aiuto. La polizia è stata contattata alle 13 di oggi, e sicuramente si stanno attivando per le ricerche, ma il vostro aiuto è cruciale», scrive sui social.

